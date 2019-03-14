المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 المُقرر إقامتها، يوم غد الجمعة، لمعرفة مواجهات الأندية في منافسات الدورين ربع ونصف النهائي.

ومن المُقرر أن يكون موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019، عند الثانية ظهر غد الجمعة بتوقيت السعودية، داخل مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في مدينة نيون السويسرية.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بنقل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وستكون قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 بين 8 فرق، وهي؛ برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي، وبورتو البرتغالي، بجانب رباعي الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، ليفربول، توتنهام ومانشستر يونايتد.

وتأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بعد الإطاحة بفريق ليون الفرنسي، فيما قام يوفنتوس الإيطالي بريمونتادا قوية، وفاز على أتلتيكو مدريد بثلاثية دون رد، بعد خسارته بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

وأطاح بورتو البرتغالي بفريق روما الإيطالي، فيما اكتسح مانشستر سيتي نادي شالكه الألماني بنتيجة 10/2 بمجموع المباراتين، وأقصى توتنهام هوتسبير نظيره بوروسيا دورتموند الألماني.

ونجح ليفربول في الفوز على بايرن ميونيخ بثلاثية مقابل هدف، بعد التعادل سلبيًا في لقاء الإياب، ويتواجد مانشستر يونايتد في قرعة دوري أبطال أوروبا 2019، بعدما قام بريمونتادا تاريخية ضد باريس سان جيرمان، حيث خسر ذهابًا بهدفين نظيفين، وفاز خارج أرضه بنتيجة 3/1.

ويُعد تواجد أياكس الهولندي في هذا الدور، أحد أبرز مفاجآت قرعة دوري أبطال أوروبا 2019، حيث نجح في الإطاحة ببطل الشامبينونزليج ريال مدريد الإسباني، بعد الفوز عليه برباعية مقابل هدف وسط جمهوره، عقب الخسارة بهدفين في مواجهة الذهاب.