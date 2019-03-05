موعد مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، ضيفه السد القطري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل النادي الأهلي بقيادة مدربه الأوروغوياني خورخي فوساتي في تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على نادي السد.

وستُقام مباراة الأهلي والسد القطري اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويذكر أن الأهلي يسعى للثأر من نادي السد، حيث أخرج الأخير فريق الأهلي من دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا نسخة العام الماضي، حيث فاز السد في قطر بثنائية مقابل هدف.

وفي مباراة العودة في جدة، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للأهلي وقتها كلًا من كلاوديمير دي سوزا ومهند عسيري، بينما سجل لفريق السد اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح هدفين.

وكان النادي الأهلي تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق مع نادي الاتحاد في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة.

ويذكر أن اللاعب سعيد المولد كان تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والسد، حيث أكد بأن الراقي سينافس بقوة لنيل لقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري.