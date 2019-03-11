موعد مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام فريق باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة الأهلي وباختاكور ستُقام على ملعب باختاكور المركزي في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

ويسعى النادي الأهلي للسير على خطى النتائج الإيجابية بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز في لقاء الجولة الأولى على نادي السد القطري في جدة بثنائية نظيفة.

وكان المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي أكد أن النادي الأهلي سيدخل مباراة باختاكور من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، مضيفًا أن الأهلي قادر على التغلب على ضغط المباريات والتي يعاني منه الفريق مؤخرًا.

ويذكر أن الأهلي كان حقق الفوز بصعوبة بالغة على نادي القادسية في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثنائية مقابل هدف يوم الجمعة الماضية.

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته الآسيوية الرابعة برصيد ثلاث نقاط متفوقًا على باختاكور صاحب المركز الثاني وبيرسيبوليس الإيراني صاحب المركز الثالث ونادي السد القطري صاحب المركز الرابع.

ويرغب الأهلي في المضي قدمًا في البطولة من أجل المنافسة عليها ونيلها للمرة الأولى في تاريخه.