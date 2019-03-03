موعد مباراة الاتحاد والريان في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يستضيف نادي الاتحاد فريق الريان القطري اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيواجه الاتحاد فريق الريان على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، في تمام الساعة الـ8:35 مساءً بتوقيت المملكة.

ويأمل نادي الاتحاد في أن يحقق الفوز الأول له في بطولة دوري أبطال آسيا وذلك من أجل معالجة جراحه المحلية، حيث يعاني الاتحاد مؤخرًا بسبب نتائجه السلبية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد تعادل مع النادي الأهلي في ديربي جدة يوم الجمعة الماضية بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد نادي الاتحاد في المجموعة الثانية ببطولة دوري الأبطال الآسيوي والتي تضم أندية” لوكوموتيف طشقند الأوزبكي ونادي الوحدة الإماراتي بجانب الريان القطري”.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويذكر أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد كان أكد اهتمامه بالقيام بعملية المداورة وذلك من أجل إشراك كافة اللاعبين في المباريات بسبب كثرة الإصابات في الفريق.

وبعد نهاية مباراة الريان، سيستعد الاتحاد لمواجهة نادي الفيحاء يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة.