موعد مباراة السعودية ضد الإمارات .. والقنوات الناقلة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الإمارات الودية، المُقرر إقامتها على إستاد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي، مساء اليوم الخميس.

ومن المُقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد الإمارات الودية، عند الساعة 4:45 مساءً بتوقيت المملكة، وسيتم نقلها على قناة KSA SPORT.

وأعلنت قناة KSA SPORT، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إذاعة مباراة السعودية ضد الإمارات الودية عبر KSA SPORTS HD1، على أن يتولى خالد اليوسف التعليق عليها.

وتأتي مباراة السعودية ضد الإمارات الودية، ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر، والذي يمتد حتى يوم 26 من شهر مارس الجاري، تزامنًا مع أيام فيفا الدولية.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت إلى أبو ظبي، الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة السعودية ضد الإمارات الودية، قبل أن يخوض المنتخب الوطني ودية ثانية أمام غينيا الاستوائية، على ملعب الملك فهد الدولي، يوم الاثنين المقبل.

ويتولى المدرب يوسف عنبر تدريب الأخضر بشكل مؤقت في مباراتي السعودية ضد الإمارات وغينيا الاستوائية، بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.