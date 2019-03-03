موعد مباراة النصر والوصل في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نادي الوصل الإماراتي، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك من أجل إرسال رسالة قوية لمنافسيه في المجموعة الأولى بنيته الصعود إلى دور ثمن النهائي في المركز الأول.

وتُقام مباراة النصر والوصل على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان نادي النصر تأهل إلى مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بعد إقصائه لنادي أجمك من أوزبكستان من مرحلة الأدوار الإقصائية.

ويذكر أن نادي النصر كان قد نجح في الفوز على جاره نادي الشباب يوم الخميس الماضي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر أن العالمي استعد بشكل جيد للمباراة، مضيفًا أن الفريق النصراوي عرف جيدًا نقاط القوة والضعف في فريق الوصل.

وقبل مواجهة النصر، كان نادي الوصل ودع بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال من دور ربع النهائي بعد إقصائه على يد النادي الأهلي، حيث تعادل الوصل مع الأهلي ذهابًا بهدفين لكل فريق في دولة الإمارات، ثم فاز الأهلي على الوصل بثنائية مقابل هدف في جدة.