موعد مباراة النصر وذوب آهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مباراة قوية اليوم أمام فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى نادي النصر إلى تحقيق الفوز الأول له في مرحلة دور المجموعات وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نادي الوصل الإماراتي بهدف دون رد.

وسيكون موعد مباراة النصر مع فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي النصر الإماراتي في مدينة دبي.

ويذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الرابع في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا بعد خسارته من فريق الوصل، بينما يحتل نادي ذوب آهان أصفهان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع فريق الزوراء العراقي في الجولة الأولى.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا، أكد أن نادي النصر سيقاتل من أجل تحقيق الفوز، مضيفًا أن النصر تعلم من الأخطاء والتي وقع فيها أمام نادي الوصل في المباراة الأولى.

ويذكر أن نادي النصر كان حقق الفوز بصعوبة بالغة على نادي الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 52 نقطة.