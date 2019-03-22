موعد مباراة النيجر ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مباراة النيجر ضد مصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وستكون مباراة النيجر ضد مصر تحصيل حاصل وبدون فائدة للمنتخب المصري خاصة بعد ضمان الفراعنة تأهلهم للبطولة الإفريقية كون مصر ستُنظم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 صيف العام الجاري.

وستنطلق مباراة النيجر ضد مصر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ويذكر أن مباراة النيجر ضد مصر في جولة الذهاب كانت انتهت بفوز كبير وعريض للفراعنة بسداسية دون رد حيث أقيمت المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية وسجل السداسية كل من” محمد صلاح هدفين ومروان محسن هدفًا وصلاح محسن هدفًا وأيمن أشرف هدفًا ومحمد النني هدفًا”.

ويرغب المنتخب المصري في تحقيق الفوز اليوم في لقاء النيجر ضد مصر وذلك من أجل إنهاء مرحلة التصفيات بصورة جيدة، رغم أن المنتخب المصري لن يحتل المركز الأول في المجموعة حتى وإن فاز بنتيجة كبيرة لأن المنتخب التونسي ضمن الظفر بصدارة المجموعة العاشرة بعد فوزه على منتخب إي سواتيني برباعية دون رد.

ولن يشارك المصري محمد صلاح في مباراة النيجر ضد مصر كون المباراة تحصيل حاصل، بجانب أن المنتخب المصري ضمن التأهل للبطولة الإفريقية قبل حصول مصر على تنظيم البطولة بعد سحبها من الكاميرون، وبعد فوزه على المنتخب التونسي في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدفين.

وستُقام مباراة النيجر ضد مصر اليوم على ملعب سيني كونتش في مدينة نيامي في النيجر.

وكانت مباراة النيجر ضد مصر في جولة الذهاب أقيمت في الثامن من سبتمبر الماضي، حيث كانت المباراة الأولى الرسمية للمدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر.