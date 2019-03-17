موعد مباراة الهلال والأهلي في كأس زايد والقنوات الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة النادي الأهلي اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويسعى نادي الهلال بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على الأهلي قبل مباراة العودة في مدينة جدة.

ويذكر أن مباراة الهلال والأهلي تُقام اليوم الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

وستكون قناة أبو ظبي الرياضية HD1 هي الناقل الحصري لمباراة الهلال والأهلي اليوم في البطولة العربية.

ويسعى الأهلي للثأر من نادي الهلال على ملعب جامعة الملك سعود، بعد الخسارة التي تعرض لها الراقي من فريق أزرق العاصمة برباعية مقابل ثلاثة أهداف في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 21 ديسمبر الماضي.

وكان المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي قال بأن فريقه سيقاتل لتحقيق نتيجة طيبة أمام الهلال على ملعب جامعة الملك سعود، مضيفًا في الوقت ذاته أنه يقوم بعملية التدوير بشكل مميز منعًا لإرهاق اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

أما المدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال فقد ذكر بأن الزعيم لن يتنازل عن المنافسة على لقب البطولة العربية خلال الفترة المقبلة.

وكان الهلال تعادل في الجولة الـ23 من الدوري مع الوحدة بهدف لكل فريق، بينما فاز الأهلي على القادسية بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الـ.23