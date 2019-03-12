موعد مباراة الهلال والدُّحيل في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الهلال مباراة غاية في الأهمية أمام نادي الدُّحيل القطري اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويطمح الهلال بقيادة المدرب زوران ماميتش في تحقيق الفوز في مباراة الهلال والدُّحيل القطري؛ من أجل ضمان صدارة المجموعة الثالثة في البطولة الآسيوية.

ويذكر أن مباراة الهلال والدُّحيل ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الهلال تمكن من الفوز في الجولة الأولى على نادي العين الإماراتي بهدف دون رد سجله النجم محمد الشلهوب في الدقيقة الخامسة والستين.

أما نادي الدُّحيل فقد تمكن من الفوز على نادي استقلال طهران الإيراني بثلاثية دون رد.

ويذكر أن الهلال كان سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الوحدة بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح نادي الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا والغائب عنه منذ عام 2000.

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال قال بأن الزعيم ينافس على أكثر من جبهة في الموسم الجاري، كما وعد بأن الهلال سيبذل قصارى جهده من أجل التتويج بالبطولات.

وتولى المدرب زوران ماميتش تدريب الهلال مؤخرًا خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.