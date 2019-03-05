موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نادي العين الإماراتي اليوم في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم نسخة 2019.

وكان نادي الهلال اختتم استعدادته على أرضية ملعب هزاع بن زايد معقل نادي العين في مدينة العين الإماراتية.

ويذكر أن مباراة الهلال والعين ستُقام في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال أكد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة العين أنه يتمنى دخول التاريخ وقيادة الهلال للفوز على العين في الإمارات.

وأشار ماميتش إلى أن بداية مشوار الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا بفوز سيكون له طابع وتأثير إيجابي على لاعبي أزرق العاصمة خلال المباريات المتبقية من مرحلة دور المجموعات.

ويذكر أن نادي الهلال كان تقابل مع فريق العين في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي حيث تعادل الفريقين في لقاء الذهاب بدون أهداف على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ثم سقط الهلال في فخ الخسارة في لقاء الجولة الخامسة أمام العين في الإمارات بثنائية مقابل هدف.

وسيغيب اللاعب سالم الدوسري عن الهلال أمام العين بعدما أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإيقافه بعد الطرد والذي تعرض له في إياب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 بين الهلال وفريق أوراوا الياباني.