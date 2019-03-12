موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم الأربعاء منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي برشلونة الإسباني وليون الفرنسي، حيث تُقام في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا وفرنسا.

وكان نادي برشلونة تعادل في الذهاب بدون أهداف مع نادي ليون في فرنسا، حيث تعرض فريق البارشا بعد هذه المباراة لانتقادات قاسية بسبب الأداء.

وكان المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قال بأن البارشا تعلم جيدًا من كارثة توديع ريال مدريد لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيقاتل النادي الكتالوني للعبور إلى دور الثمانية.

أما المباراة الثانية، فستكون بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي، حيث تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت بريطانيا، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت ألمانيا.

وكان ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي أمام بايرن ميونيخ في ملعب الأنفيلد ببريطانيا، حيث يحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة لضمان العبور لدور الثمانية.

وتُقام مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ على ملعب آليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.