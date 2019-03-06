موعد ورابط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

المواطن - الرياض

تبدأ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد منتصف الليل استقبال طلبات شغل 83 وظيفة أخصائي على الكادر الصحي للرجال والنساء.

وكان مدير عام العلاقات العامة والإعلام في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المهندس طفيل اليوسف أكد في وقت سابق أن شروط التقديم تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, وحاصلاً على البكالوريوس للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، إضافة إلى حصوله على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وأن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

وأضاف أن التقديم يبدأ الخميس ولمدة أسبوع عبر موقع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الإلكتروني ويشتمل على 11 تخصصًا في المختبرات الطبية، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي، وتقنية قلب، والخدمة الاجتماعية، والتمريض، والأشعة، وطب طوارئ، وتثقيف صحي، وتقنية تخدير، وتغذية علاجية، وتقنية أعصاب.

وللتقديم على وظائف يمكن الدخول على موقع جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل عبر الرابط التالي (هنا)

تعليمات التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.

على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.

الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حاصلاً على البكالوريوس للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة. أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني + بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية. أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

