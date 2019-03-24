موهبة تقيم اختبار مسابقة الكانجارو للرياضيات في جميع مناطق المملكة

المواطن - واس

أقامت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أمس, اختبار مسابقة (الكانجارو للرياضيات) الذي تم في مناطق المملكة كافة.

وتأتي إقامة الكانجارو للرياضيات بالتزامن مع جميع الدول المشاركة في المسابقة، من خلال المدارس التي قامت بالتسجيل التي تم الإعلان عن بداية التسجيل فيها مطلع العام الميلادي الحالي، حيث استمر التسجيل حتى تاريخ 7مايو في المسابقة عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالمملكة عبر الرابط (هنا)، الذي يتضمن معلومات عن آلية المسابقة وشروطها، ونماذج للاختبارات، والجدول الزمني لمراحلها.

وأوضح معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن “موهبة” حريصة على تعزيز التنافس الإيجابي والشغف نحو العلوم و الرياضيات، عادا المسابقة إحدى أهم الفعاليات العالمية لما تقوم به من إدخال المرح في الرياضيات مع الأصالة العلمية والتميّز في جودة الأسئلة، مؤكداً سعي”موهبة” إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيقها في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلبة على التفكير التحليل وحل المشكلات وبناء المفاهيم المجردة بأسلوب ممتع وجذاب.

وأشار الدكتور المتحمي إلى تجاور عدد المشاركين في الاختبار إلى أكثر من 45 ألف طالب وطالبة في أكثر من 210 مقرات موزعة في انحاء المملكة كافة.

من جانبه، بين المشرف العام على إدارة المسابقات في “موهبة” الدكتور عبدالعزيز الحارثي أن المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أقامت مسابقة الكانجارو وهي تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث ثانوي.