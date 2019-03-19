ميدو بعد إقالته: سأثبت بالقانون اختراق حسابي

المواطن - محمد سمعه

علّق المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الوحدة على قرار إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم والذي صدر اليوم من النادي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي في تويتر: شكرًا إدارة الوحدة وشكرًا جمهور الوحدة، لقد تحملت المسؤولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق بالفريق نتائج وأداء متميزاً أشاد به الجميع.

وأضاف ميدو: أحترم قرار الإدارة لكنني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي.

وكان مجلس إدارة الوحدة قرر إقالة المدرب ميدو من منصبه بعد دخوله في نقاش حاد مع أحد الجماهير عبر حسابه في تويتر، حيث طالبه أحد الجماهير بالرحيل عن الوحدة ليرد ميدو بطريقة غير لائقة.

وذكر ميدو بعد ذلك أن حسابه كان تم اختراقه ثم نجح في إعادته إليه بعدها بفترة.

ويذكر أن المدرب التشيلي ألفارو فيدال سيقود الفريق الأول للوحدة وسيساعده المدرب الوطني عيسى المحياني بعد إقالة ميدو.