ميدو: بهذه الطريقة سيفوز #الوحدة على #النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب المصري أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أن التركيز والتحضير الجيد لمباراة النصر سيجعل فرسان مكة مؤهلين للفوز على العالمي.

وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية قائلًا: بالطبع سعيد للغاية لحصولي على جائزة أفضل مدرب في الجولة الماضية بالدوري السعودي، وأتمنى أن أفوز بالجائزة ثلاث أو أربع مرات قبل نهاية الموسم.

وأضاف ميدو: الوحدة حتى الآن لم يفعل أي شيء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكننا بالطبع نود إنهاء الموسم بشكل جيد.

وتابع مدرب الوحدة: مواجهة النصر صعبة وقوية، والنصر فريق كبير ولكننا ذاكرنا الفريق النصراوي مع وجود تحضير جيد، وهذا يؤهلنا للفوز عليهم ومن أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويذكر أن مباراة النصر والوحدة ستُقام بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الوحدة تعادل مع نادي الهلال في الجولة الثالثة والعشرين بهدف لكل فريق، بينما تمكن نادي النصر من الفوز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.