ميدو .. ترك بصمة سيئة في CAN 2006 وتشاجر بعنف مع إبراهيموفيتش

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب المصري أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الوحدة، لم يتعلم من أخطائه وهفواته التي ارتكبها كلاعب ليرتكبها وهو مدرب؛ مما كلفه وظيفته كمدرب لفريق الوحدة.

وكان نادي الوحدة أعلن إقالة المدرب أحمد حسام ميدو، وذلك بعدما دخل في مشادة عنيفة مع أحد جماهير الوحدة عبر تويتر عقب خسارة فرسان مكة من نادي النصر برباعية دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن أحد جماهير الوحدة طالب ميدو بالاستقالة من تدريب الفريق، خاصة أنه لم ينجح في صناعة الفارق مع الفريق، ليرد ميدو عليه بسب وقذف ثم تم مسح التغريدة بعد ذلك، وذكر ميدو أن حسابه كان مخترقًا.

مشاكل ميدو لا تنتهي:

ولا يعد سب ميدو لأحد مشجعي نادي الوحدة هي المشكلة الأولى التي يصنعها المدرب المصري في مسيرته سواء لاعبًا أو مدربًا.

وسبق لـ ميدو أن تمرد على المدربين المصريين محمود الجوهري وحسن شحاتة، حيث صفعه الجوهري بالقلم، واعترض على حسن شحاتة أثناء مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عام 2006 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

مشكلة أخرى قام بها ميدو عندما كان لاعبًا في الزمالك، حيث اعتدى بقوة على الحارس محمد العقباوي خلال مباراة للزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري في عام 2011، وتسبب في إصابات بالغة لحارس المقاولون في ذلك الوقت.

وما لا يعرفه الكثير من الجماهير العربية أن ميدو زامل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في نادي أياكس أمستردام الهولندي، حيث تشاجر الثنائي بقوة في غرفة خلع الملابس؛ مما جعل إبراهيموفيتش يصفع ميدو، وأدى ذلك الموقف لرحيل ميدو عن نادي أياكس في عام 2003.

وسبق للاعب السابق ميدو تدريب نادي الزمالك المصري وفريق وادي دجلة المصري وعمل كمستشار فني لنادي ليرس البلجيكي.