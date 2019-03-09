ميدو: تعادل #الوحدة مع #الهلال أشبه بحصولنا على نقطة من فم الأسد

المواطن - محمد سمعه

أعرب المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة عن سعادته بالتعادل مع نادي الهلال بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث ميدو عقب المباراة قائلًا: الوحدة عانى من غياب ثمانية لاعبين ولكنني كنت أملك الثقة في مجموعة اللاعبين المتوفرة لدي، واللاعب يشعر بثقة المدرب وعدم تأثره بالغياب أو خوفه من الغيابات.

وواصل ميدو حديثه قائلًا: بالتأكيد نادي الهلال بالنسبة لي أفضل فريق في آسيا وكثيرًا ما كان يُحرج منافسيه على ملعب جامعة الملك سعود وأيضًا خارج ملعبه، يجب علينا أن نفكر فيما هو قادم بعد هذا التعادل الجيد.

وتابع ميدو: دائمًا نقول في مصر إن التعادل مع فريق كبير يُشبه الحصول على نقطة من فم الأسد، وهكذا أوصف تعادل الوحدة مع أزرق العاصمة.

وكان نادي الهلال تقدم في بداية المباراة عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، ثم تعادل اللاعب جابر عسيري لنادي الوحدة.

ويحتل نادي الوحدة حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.