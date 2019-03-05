ميزة جديدة في تويتر تتيح إخفاء الردود

ميزة جديدة في تويتر تتيح إخفاء الردود

2019/03/05
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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أجهزة ذكية تستخدم برنامج تويتر للتواصل الاجتماعي
المواطن - متابعة

أطلق تطبيق تويتر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء الردود على تغريداتهم، من خلال منحهم خياراً آخر لحماية محادثاتهم.

ومن المفترض أن تحدث هذه الميزة تغييراً جذرياً في كيفية تحكم المستخدمين بالمحادثات التي يقومون بإنشائها على المنصة؛ بينما لن تسمح للمستخدم بإخفاء الردود بشكل دائم، لكنها تجعل تلك الردود أكثر صعوبة في الظهور في حال أراد صاحب التغريدة الأصلي تثبيت عدم تسليط الضوء على المناقشات حول تغريداته.

وفي السياق نفسه، تسمح هذه الميزة بالنقر فوق أيقونة ”المشاركة” على تويتر واختيار ”إخفاء التغريدة” لإغلاق الردود؛ فيما يستوجب على المستخدمين الآخرين النقر لمشاهدة الردود على التغريدة، بدلاً من رؤيتها تلقائياً.



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