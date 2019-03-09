ميزة جديدة من يوتيوب تنبه المستخدمين إلى المحتوى الزائف

المواطن - متابعة

أطلق موقع يوتيوب ميزة جديدة تنبه المستخدمين إلى المحتوى الذي يضم أخباراً زائفة، ولن تحذف منصة الفيديو الأشهر على مستوى العالم المقاطع التي تعرض معلومات مغلوطة.

وأوضح متحدث باسم يوتيوب أن المستخدمين سيستفيدون من هذه الميزة حين يبحثون عن معلومات معرضة بشكل كبير للدعاية أو الشائعات كما حصل مؤخرا في أزمة الهند وباكستان بحسب “سكاي نيوز”

وأوضح أنه: إذا بحث المستخدم عن معلومة وأراد أن يشاهد مقطع فيديو يضم معلومة خاطئة سيرى إلى جانب نتائج البحث المعروضة عبارة “تنبيه .. خدعة” أو “مزيف” بحسب موقع “بازفيد”.

يذكر أنه أصبح بإمكان عدد محدود من المستخدمين في الهند أن يستفيدوا من الخدمة في الوقت الحالي لكن الموقع لم يحدد تاريخاً لتعميم الميزة على البلاد وباقي دول العالم، كما تعتبر الهند سوقاً مهمة لـ”يوتيوب” حيث يصل عدد مستخدمي منصة الفيديو إلى 250 مليون شخص.