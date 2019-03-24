ميزة رائعة ينتظرها العالم في هاتف أيفون المقبل

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت تقارير إعلامية أن شركة أبل الأمريكية تجهز مزايا جديدة في النسخة الأحدث من هواتفها الذكية أيفون، والتي من المتوقع أن تصدر في الأسواق العالمية خلال سبتمبر المقبل.

وحسب مجلة ذا فيرج الأمريكية، والتي تهتم بالشؤون التقنية والتكنولوجيا الحديثة، فإن هاتف أبل القادم سيكون مصحوبًا بميزة تمكنه من شحن الأجهزة الإلكترونية الأخرى بلا أسلاك.

وبالإضافة إلى تلك الميزة المتطورة، سيكون الهاتف القادم لأيفون مُدعمًا بكاميرات متطورة وبطارية أكبر على مستوى سعة التخزين، وهو الأمر الذي يتناسب مع الميزة الجديدة الموكلة لهاتف أيفون الجديد.

وكانت شركة أبل الأمريكية قد كشفت النقاب عن أول الخصائص والمميزات التي ستتمتع بها هواتفها المنتظر إصدارها خلال العام الجاري، والتي تتعلق بأدوات القفل والإغلاق والتعرف الآمن على المستخدمين.

الشركة الأمريكية العملاقة تنوي تطوير ميزة بصمة الوجه عن طريق تعديل المستشعرات الموجودة في الكاميرات خلال سبتمبر المقبل.

الكاميرات الموجودة تحتوي على مستشعرات قادرة على رسم مجسمات ورؤية الشخص المالك للجهاز بشكل أوضح مما بدت عليه الميزة نفسها في هواتف أيفون XR وXS وXS MAX التي تم إصدارها خلال سبتمبر الماضي.