ميسي .. متخصص هز الشباك على ملعب برشلونة في دوري الأبطال

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير برشلونة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة الفريق الكتالوني في حسم مباراة ليون الفرنسي، التي يحتضنها ملعب كامب نو لصالحه.

وتُقام مباراة برشلونة ضد ليون الفرنسي على ملعب كامب نو ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ليونيل ميسي سجل 60 هدفًا في 60 مباراة خاضها مع برشلونة على ملعب كامب نو في دوري الأبطال.

وكانت مباراة برشلونة ضد ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال قد انتهت بالتعادل السلبي، ويأمل الفريق الكتالوني بقيادة ميسي في الفوز اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، والمنافسة على لقب الشامبيونزليج.