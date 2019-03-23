ميسي يغيب عن مواجهة المغرب

المواطن - محمد سمعه

سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني عن مباراة المغرب الودية والتي تُقام يوم الثلاثاء المقبل في مدينة طنجة المغربية للإصابة.

ويذكر أن ميسي شارك بالأمس للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا بلقاء ودي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية، حيث فازت فنزويلا بثلاثية مقابل هدف.

وتجددت الإصابة للنجم ميسي في منطقة الحوض عقب اللقاء مباشرة، ليُعلن برشلونة في بيان له عبر موقعه على الإنترنت أن ميسي سيغيب عن مواجهة الأرجنتين والمغرب يوم الثلاثاء بسبب تجدد آلام الإصابة.

ولم ينجح ميسي في الظهور بالشكل القوي والمؤثر في مباراة الأرجنتين وفنزويلا، كما أن المنتخب الأرجنتيني لم يكن في أفضل حالاته ليُثير قلق جماهيره قبل خوض غمار المنافسة في بطولة كوبا أمريكا صيف العام الحالي في دولة البرازيل.

وقد تتسبب الإصابة في غياب ميسي عن مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.