ميليسي: لا يوجد لاعب في #النصر قادر على إحداث الفارق

المواطن - محمد سمعة

أكد الأوروغواياني نيكولاس ميليسي لاعب وسط الهلال سابقًا ولاعب نادي الظفرة الإماراتي الحالي، أن الهلال قادر على الفوز على النصر اليوم في ديربي الرياض.

وتحدث ميليسي لقناة العربية قائلًا: مباراة الهلال والنصر هي مباراة العام وكل لاعب يتمنى المشاركة فيها وأعتقد أن الهلال سيحقق الفوز، سأتابعها في منزلي وأنا أتمنى المشاركة فيها.

وأضاف ميليسي: دائمًا أنتهز الفرصة للتحدث عن الهلال إعلاميًا وأعتبر هذا الأمر شرفا لي، لأني قضيت مع الهلال فترة جميلة للغاية.

وتابع اللاعب الأوروغواياني: أرى أن كارلوس إدواردو سيحدث الفارق للهلال في المباراة، وفي النصر لا يوجد أي لاعب قادر على إحداث الفارق.

ويذكر أن ميليسي لعب مع نادي الهلال لمدة عامين من 2016 حتى 2018، وانتقل إلى نادي الظفرة في صيف العام الماضي.

وتُوج ميليسي مع الهلال بلقب الدوري السعودي مرتين في موسمي 2016-2017 و 2017-2018، كما فاز كذلك بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2017.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض في تمام التاسعة إلا الثلث مساءً بتوقيت المملكة.