ميليشيا الحوثي تضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ اتفاقات السويد

المواطن - واس

قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري: إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تضع كل يوم المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد.

وأكد الوزير الميسري لدى استقباله في عدن، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أن الحل الجذري لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام في اليمن تكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محليًّا والمؤيدة دوليًّا.

وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني، إلى أن الحكومة الشرعية فضلت الدخول في مفاوضات ستوكهولم إيمانًا منها بخيار السلام، رغم أن قواتها كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة الساحلية في غرب اليمن.

من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني موقف حكومة بلاده الداعم للسلام وتنفيذ اتفاق السويد فيما يخص مدينة الحديدة وموانئها.