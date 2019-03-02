ناظر لجماهير #الاتحاد : ادعموا اللاعبين.. وإذا كان هناك تقصير فهو مِني

المواطن - مروة نبيل

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر الجماهير بضرورة دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لكي يصل العميد إلى مرحلة الأمان.

وكتب لؤي ناظر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رجائي من جمهور العميد دعم كل اللاعبين دون أي استثناء. لم ولن يبخل أي منهم بجهد ومكافحة وانتظام في الفترة السابقة”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد تغريدته قائلًا: “إذا كان هناك أي نوع من التقصير لخدمة الاتحاد فهو مني وحدي.. العلاقة بين اللاعبين والمدرج تاريخياً هي المثلى من بين جميع الجماهير السعودية”.

وأضاف لؤي ناظر قائلًا: “ووعدي لكم أننا سنستمر ونحاول تغطية أي تقصير والاستمرار في بذل كل ما وسعنا لكي نصل لمرحلة الأمان.. أنا واثق في الجهاز الفني وجميع اللاعبين.. تفاءلوا بالخير تجدوه”.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إيجابيًا مع الأهلي في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكتفي بالحصول على نقطة واحدة، ويؤزم موقفه من البقاء في البطولة هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة فقط.