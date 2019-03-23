ناقد رياضي: أي لاعب يُسجل هدف الفوز في #الهلال له 10 آلاف ريال

المواطن - محمد سمعه

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي، أنه سيعطي مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لأي لاعب من نادي أحد يُحرز هدف الفوز في شباك نادي الهلال خلال مباراة الفريقين اليوم في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث سعود الصرامي خلال تواجده في قناة 24 الرياضية: أي لاعب من أحد يُحرز هدف الفوز في شباك نادي الهلال له مني مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

وتابع الصرامي ردًّا على المذيع: لا لن يكون أي هدف لفريق أحد، ولكن سيكون هدف الفوز ضد الهلال في ملعب محيط الرعب.

ويذكر أن الهلال سيواجه أحد اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري، حيث تُقام المباراة على ملعب الملز.