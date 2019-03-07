ناقد رياضي: #الأهلي و #الهلال أكثر المتضررين من ضغط المباريات

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي محمد السراح إن ناديي الهلال والأهلي سيكونان الأكثر تضررًا من ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن موعد مباراتي الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 17 مارس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ثم تُقام مباراة العودة يوم 15 أبريل على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتحدث محمد السراح لإذاعة يو إف إم قائلًا: اعتقد أن الهلال والأهلي الأكثر تضررًا من ضغط المباريات لارتباطهم بمشاركات خارجية وما يُميز الهلال أنه متمرس ولديه خبرة كبيرة.

وأضاف السراح: نطمح جميعًا لوجود روزنامة تصدرها لجنة المسابقات لخمس سنوات قادمة ولكن قد نواجه صعوبة في تنفيذها.

ويستعد النادي الأهلي غدًا لمواجهة القادسية في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما سيخوض الهلال مباراة قوية أمام نادي الوحدة.

ويحتل الهلال صدارة الدوري حاليًا برصيد 55 نقطة، بينما يحتل الأهلي في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.