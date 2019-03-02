ناقد رياضي: #الاتحاد ليس في أمان

المواطن - محمد سمعه

أوضح محمد البكيري، الناقد الرياضي، أن نادي الاتحاد ليس في أمان، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع النادي الأهلي بالأمس بهدف لكل فريق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث البكيري لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: الاتحاد ليس في أمان حتى الآن، واللقاءات الأربع القادمة ستكون أصعب من لقاء الأهلي، سييرا قاد المباراة بإيجابية على الرغم من عدم وجود دكة جيدة.

وأضاف البكيري: فهد المولد تراجع مستواه، وهو لاعب مؤثر، وله قيمة فنية كبيرة، ويجب أن يستشعر المسؤولية، واللاعب كذلك سيغيب عن لقاء الفيحاء القادم؛ بسبب تراكم البطاقات.

وأكمل البكيري حديثه قائلًا: الاتحاد كان الأقرب للفوز على الأهلي وأقول بأن جميع مكونات الاتحاد هم المسؤولون عن الفريق كذلك المدرب والإدارة واللاعبين.

وواصل البكيري قائلًا: النتائج الإيجابية في الدوري أهم من دوري أبطال آسيا بالنسبة للاتحاد وأحمد عسيري تألق أمام الأهلي، على الرغم من توجيه الانتقاد له في الفترة السابقة.

ويذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًّا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب؛ برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي أحد صاحب المركز السادس عشر.