ناقد رياضي بعد إقالة ميدو: لسانك حصانك وكان عليك فعل هذا الأمر

المواطن - محمد سمعة

عقّب الناقد الرياضي وحيد بغدادي على إقالة المصري أحمد حسام ميدو من تدريب نادي الوحدة اليوم الثلاثاء.

وكتب وحيد بغدادي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: لسانك حصانك يا كابتن ميدو، كان بإمكانك عدم إشراك اللاعب عبد الإله العمري في مباراة الوحدة والنصر لأنك صاحب القرار الأول والأخير وبدون تحجج بنظام الدوري الإنجليزي بخصوص مشاركة اللاعبين المعارين ضد أنديتهم.

وأضاف وحيد بغدادي: رب كلمة قالت لصاحبها دعني.

ويذكر أن إقالة ميدو من تدريب الوحدة جاءت بعد سبه لأحد متابعيه عبر تويتر بطريقة غير لائقة، خاصة بعد أن طالبه هذا المشجع بضرورة الرحيل عن تدريب الوحدة وذلك بسبب عدم قدرته على صناعة الفارق والتغيير المطلوب في الفريق.

وكان ميدو علّق بعد إقالته مباشرة قائلًا: سأثبت بالقانون أن حسابي تم اختراقه.

ويذكر أن الوحدة كان حقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة حيث تأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى التعادل مع الهلال في بطولة الدوري على ملعب جامعة الملك سعود بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن ميدو كان تولى تدريب نادي الوحدة منذ أشهر مضت خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وكان من المفترض استمراره حتى نهاية الموسم الجاري.