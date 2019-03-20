ناقد رياضي بعد تغريدة رئيس #الهلال: محاولات لن تمر على كل فطن

المواطن - محمد سمعة

رد الناقد الرياضي سعود الصرامي على تغريدة الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال والذي هاجم فيها لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكتب سعود الصرامي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: المحاولات البائسة واليائسة لاستغلال رفض الاحتجاج لإخفاء الدلال الذي نالوه، لن تمر على كل متابع فطن.

وكان الأمير محمد بن فيصل كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: منذ ٣ أيام أرسلنا عدة مرات نطلب من لجنة الانضباط (أسباب) رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الاستئناف على القرار.

وأضاف رئيس الهلال: وحتى الآن لم تصلنا الأسباب!، لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها؟ والتي يفترض أصلا أن تكون جاهزة وقت صدور القرار!.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت الاحتجاج والذي تقدم به نادي الهلال اعتراضًا على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني خلال لقاء الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.