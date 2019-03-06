ناقد رياضي: غياب الثلاثي عن #النصر في آسيا أمر كارثي

المواطن - محمد سمعة

أكد أحمد الفهيد الناقد الرياضي أن عدم ضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا للثلاثي” النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين مرابط والبرازيلي بيتروس” في قائمة النصر الآسيوية أمر مزعج وكارثي لجماهير النصر.

وتحدث الفهيد لبرنامج كورة المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: حقيقة أقدر تمامًا ما يشعر به جماهير نادي النصر وذلك بسبب غياب موسى ومرابط وبيتروس عن قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.

وتابع الفهيد: بدون إضافة هذا الثلاثي سيواجه النصر مشكلة قد تؤدي إلى توديعه لدوري أبطال آسيا من مرحلة دور المجموعات وسيحتل المركز الأخير، أداء النصر أمام فريق الوصل كان مقلقًا للغاية مع إهدار الفرص.

وأضاف الفهيد: هل من المعقول أن الأندية السعودية تتعاقد مع 8 لاعبين أجانب فقط، من أجل المشاركة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان وبطولة كأس الملك، بالطبع لا.

وأعرب جمهور النصر عن غضبه الشديد بسبب إهدار اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله لعدة فرص كانت كفيلة بإهداء الفوز للنصر بثنائية مقابل هدف على حساب الوصل، بجانب تعرض المدرب روي فيتوريا للانتقادات الشديدة بسبب خياراته الفنية لقائمة النصر الآسيوية.