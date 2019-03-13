ناقد رياضي: ما يقوم به فوساتي مع #الأهلي عكّ فني

المواطن - محمد سمعة

كشف الناقد الرياضي محمد الصدعان، أسباب تعثر النادي الأهلي أمام فريق باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث الصدعان في تصريحات لبرنامج كورة قائلًا: خورخي فوساتي مدرب الأهلي عاد إلى العك الفني مع الراقي، لا يوجد ثبات للتشكيل وعملية التدوير تحدث بشكل عشوائي، أين استقرار الأهلي حتى يُحقق الفريق نتائج إيجابية.

وأضاف الصدعان: فوساتي جاء وتولى تدريب الأهلي في منتصف الموسم ويجب عليه ثبات التشكيل ثم تتم عملية التدوير إذا كان يعرف لاعبي الأهلي بنسبة 100% لكنه لا يعرف اللاعبين ولا يزال يحاول خلق طرق تدريبية جديدة من خلال تعرفه على اللاعبين.

وتابع الصدعان: في كل مرة لن تأتي فرص لعمر السومة لكي يسجل أهدافًا حاسمة ويُنقذك كما فعل في مباراة القادسية، وأرى أن العشوائية سبب خسارة الأهلي أمام باختاكور، بجانب إحداث تدوير بين العناصر الأساسية والمهمة للفريق فمثلًا ترة نرى حسين المقهوي أساسيًا ثم نراه احتياطيًا، هذا هو سبب تعثر الأهلي.