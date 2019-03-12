نجران ضد القصيم والمدينة يقابل الشرقية في بطولة التدريب التقني بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

حققت أربعة منتخبات رياضية فوزها المستحق ودخولها دور الأربعة ببطولة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم التي تستضيفها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني منطقة عسير حيث دخلت منتخبات نجران والقصيم والمدينة والشرقية دور الأربعة التي تقام على ملعب نادي ضمك، حيث شهدت الأدوار التمهيدية تنافسًا قويًا بين كافة منتخبات المناطق. وقدم فريق مكة وحائل أداء متميزًا في البطولة والتي خرجت من المنافسة.

قرعة دور الأربعة

وأجريت أمس في مقر سكن الوفود وبحضور مشرف الأنشطة الرياضية بالمؤسسة محمد العمري واللجنة المنظمة ورؤساء الوفود وكابتن الفرق قرعة دور الأربعة، حيث سيلتقي نجران بالقصيم والمدينة بالشرقية.

نجران والقصيم

على ملعب نادي ضمك يلتقى الفريقان اليوم في المباراة الأولى ضمن دور الأربعة وتعتبر من أقوى المواجهات لما يمتلكه الفريقان من عناصر شابة والفائز منهما سيلعب على النهائي يوم الخميس القادم وسط أداء متميز من الفريقين خلال البطولة في الأدوار التمهيدية وسط حضور كبير من اللجان المنظمة والفرق الأخرى والجماهير الرياضية.

المدينة والقصيم

وفي اللقاء الثاني على ملعب تقنية نادي ضمك يلتقى فريقا منتخب المدينة المنورة وفريق منتخب الشرقية بعدما قدما نتائج قوية في الأدوار التمهيدية والفائز منهما سيلتقي الفائز من المباراة الأولى يوم الخميس القادم في نهائي البطولة ويمتلك الفريقان عناصر جيدة وتعلب في أندية المناطق وبخبرة عالية حيث سيكون لقاء قويا ومثيرا للجميع .

مباراة المركز الثالث

تقام مساء الأربعاء مباراة تحديد المركز الثالث من خلال الفريقين المهزومين في دور الأربعة لتحديد المركز الثالث الذي سيحصل على جائزة المركز الثالث .

متدربو عسير والإبداع

وظهرت البطولة بأفضل صورها في مبارياتها من حيث التحكيم والتنظيم حيث أبدع المتدربون الذين يعملون ضمن اللجان المنظمة بالأداء المتميز وعكس روح الشباب والحضور المتميز وتقديم كافة الخدمات للفرق في البطولة في جميع المباريات في ظل تواجد اللجان المنظمة للفعاليات في ملاعب ضمك وكلية الخميس بمشاركة إدارة الأنشطة بالمؤسسة.