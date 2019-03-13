نجران والمدينة إلى نهائي بطولة التدريب التقني لكرة القدم غدًا

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

يلتقي مساء غد الخميس، فريق التدريب التقني بنجران والمدينة المنورة في نهائي بطولة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم التي تستضيفها عسير بتنظيم من الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة.

وسيشرف النهائي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وعدد من المسؤولين بالمؤسسة على ملعب نادي ضمك.

ووصل فريقا نجران والمدينة بعد تغلبهما على فريقي القصيم والشرقية في دور الأربعة مساء أمس على ملعب نادي ضمك الرياضي.

نجران والقصيم

حقق نجران فوزا مستحقا على نظيرة القصيم بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة دور الأربعة ووصل للنهائي عن جدارة حيث قدم لاعبوه تميزا رياضيا في البطولة ولم يخسر أي مباراة له فيما قدم فريق القصيم أداء متميزا ولكن افتقد لاعبوه للتركيز والانسجام في ظل الأداء المتميز الذي ظهر عليهم في المباراة الأخيرة. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مختلفا في ظل أداء متميز لحكام منطقة عسير في قيادة المباراة.

المدينة والشرقية

في المباراة الثانية حقق فريق المدينة فوزا بنتيجة هدفين مقابل هدف لفريق الشرقية وشهدت المباراة حماسا وإثارة بين الفريقين وشهدت طرد لاعب من المدينة بالكارت الأحمر فيما أشهر حكم اللقاء الكروت الصفراء لعدد من اللاعبين من الفريقين، وانتهى اللقاء المثير والأصعب بوصول فريق المدينة للنهائي.

النهائي الكبير

ويقام النهائي على ملعب نادي ضمك وسط حضور جماهيري ومسؤولي الرياضة بالمنطقة وعدد من رجال الإعلام حيث ستقام عروض مصاحبة ومسيرة في أرض الملعب فيما سيكرم محافظ التدريب التقني الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية وصاحبي المركز الثاني والثالث وهداف البطولة وأفضل فريق.

جاهزية اللقاء

من جانبه قال مدير عام التدريب التقني والمهني بعسير الدكتور عبدالله آل مرزوق إن الإدارة العامة بالمنطقة والمستضيفة للبطولة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لإظهار النهائي بأفضل صورة وأكملت كافة اللجان الميدانية كافة الترتيبات والاستعدادات والتنسيق مع كافة الجهات بالمنطقة للخروج بنهائي يليق بمكانة المؤسسة العامة التي تحرص على التنوع في الأنشطة للمتدربين بكافة المناطق من أجل اكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها، داعيا الجميع إلى التحلي بالأخلاق الرياضية مقدمًا شكره لإدارة الأنشطة بالمؤسسة وكافة اللجان على ما قدموه خلال فترة البطولة منذ انطلاقتها .