نجم #التعاون : سالم الدوسري الأفضل بالنسبة لي وهذا الفريق الأقرب لنيل الدوري

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب البوروندي سيدريك أميسي لاعب وسط نادي التعاون عن قوة الدوري السعودي في الموسم الجاري، كما كشف كذلك عن توقعاته للفريق الفائز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نهاية الموسم.

وتحدث أميسي لبرنامج ” في المرمى” قائلًا: بالنسبة لي أرى أن الدوري السعودي قويًا للغاية ولا يُوجد فريق ضعيف وجميع المستويات متقاربة، وسأختار اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال لأنه أفضل لاعب سعودي حاليًا بالنسبة لي.

وتابع أميسي: أرى أن نادي الهلال قريبًا للغاية من الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهو مرشح قوي لنيل اللقب.

وواصل نجم التعاون حديثه قائلًا: فريقي يسير على الطريق الصحيح ونحن الآن في المركز الرابع وهو مركز مؤهل لبطولة آسيوية، وأتمنى من جماهير التعاون الحضور بقوة في المباريات لدعم الفريق.

واختتم أميسي حديثه قائلًا: اللاعب الذي أثر في مسيرتي وجعلني ألعب في مركز خط الوسط هو الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الإسباني السابق.