نجم #التعاون يقود بوروندي للعبور إلى كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

قاد اللاعب سيدريك أميسي، نجم وسط نادي التعاون، منتخب بلاده بوروندي للعبور إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، وذلك بعد التعادل اليوم مع منتخب الجابون بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكان اللاعب سيدريك أميسي سجل هدف التقدم للمنتخب البوروندي في الدقيقة السادسة والسبعين من عمر اللقاء.

وبعدها بست دقائق، تمكن منتخب الجابون من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب عمر ناجاندو لاعب بوروندي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية والثمانين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تمكن منتخب بوروندي من العبور لبطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويذكر أن منتخب بوروندي تأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب مالي، حيث احتل منتخب بوروندي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط، بينما يتواجد منتخب مالي في المركز الأول برصيد 11 نقطة.

أما منتخب الجابون فاحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثماني نقاط، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط.