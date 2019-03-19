نجم #الهلال يكشف مفاجأة مدرب بيرو له قبل شهر

المواطن - محمد سمعة

تحدث اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن زيارة المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو له خلال الفترة الأخيرة.

ونقل موقع Depor تصريحات اللاعب كاريلو والذي قال: كان من الرائع دائمًا رؤية المدرب ريكاردو جاريكا يزورني فزيارته دائمًا مُحفزّة لي، ومن ناحية أخرى.

وأضاف كاريلو: مدرب بيرو تابع مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية حيث أقيمت في السعودية وكانت منذ شهر، وكان سعيدًا للغاية بمستواي أمام هذا الفريق وهذه كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي.

وتابع كاريلو: بالطبع منتخب بيرو يريد التألق في بطولة كأس كوبا أمريكا والتي تُقام في يونيو المقبل، يجب أن نكون متحدين وعلى قوة كبيرة والمباريات الودية والتي سنخوضها ستكون مهمة لنا وجيدة من حيث الناحية الإعدادية لما هو مقبل.

ويستعد منتخب بيرو لمواجهة منتخب الباراغواي يوم الجمعة 22 مارس ثم مواجهة منتخب السلفادور يوم 26 من الشهر ذاته.

وكان كاريلو انضم بالأمس إلى قائمة منتخب بيرو استعدادًا لمواجهة منتخبي الباراغواي والسلفادور.

ويذكر أن كاريلو انضم إلى صفوف نادي الهلال على سبيل الإعارة من فريق بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.