نجم كوت ديفوار يبلع لسانه ويُرعب جماهير مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب الإيفواري إيريك بايلي مدافع نادي مانشستر يونايتد ومنتخب كوت ديفوار ذعر جماهير مانشستر يونايتد بعدما بلع لسانه في مباراة كوت ديفوار ورواندا بالأمس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان بايلي فتح فمه بعد تعرضه لضربة في المخ أثناء احتكاكه في إحدى الكرات بالرأس خلال مباراة رواندا، حيث تعرض اللاعب للإسعافات الأولية وخرج من المباراة.

ويذكر أن اللاعب بايلي أصبح بخير ولكن مدرب كوت ديفوار فضّل إخراج اللاعب من المباراة والدفع باللاعب إسماعيل تراوري.

ويذكر أن بايلي عانى من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، حيث قيل بأن مان يونايتد يفكر في بيع بايلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان إيريك بايلي سجل الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في شباك رواندا في لقاء انتهى بفوز المنتخب الإيفواري بثلاثية دون رد.

وقالت تقارير صحفية فرنسية من قبل أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في ضم بايلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.