نحافة منة شلبي تُثير التعجب وهذه الشخصيات تكرهها!

المواطن - القاهرة

لفتت نحافة الفنانة المصرية منة شلبي المفرطة الأنظار في أحدث ظهور لها أمس ببرنامج “صاحبة السعادة” على قناة دي إم سي، حيث انهالت التعليقات التي تساءلت عن السبب وراء خسارتها للوزن إلى هذا النحو، بينما ألمح البعض أن وجهها يبدو متعبًا واختلفت ملامحها عن المعتاد، خاصة الأنف الذي بدا أطول نظرًا لنحافة وجهها.

وخلال الحوار رفضت منة شلبي الكشف عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت: لما كبرت اكتشفت إن مفيش حاجة اسمها فتى أحلام وفارس أحلام.

وأضافت منة شلبي أن الأهم بالنسبة لها هو الحِنية والأصل الطيب والتربية الجيدة بين الشخصين، لأنها ستعيش بينهما وسيكونان متفاهمين في حياتهما الزوجية وفي تخطي العقبات والمشكلات، مشددةً على أنها ترفض الرجل الكاذب والمغرور والآفّاق والمدعي.

منة شلبي من مواليد 24 يوليو 1982، وهي ممثلة مصرية عُرفت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، وشاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.

وولِدَت منة شلبي في محافظة الجيزة، ووالدتها هي الراقصة زيزي مصطفى، لذا كان من السهل دخولها عالم الفن حيث ظهرت وهي صغيرة في عدة برامج تليفزيونية.

وبدأت منة شلبي مسيرتها في التمثيل عام 2000 من خلال مسلسل “سلمى يا سلامة” مع سميحة أيوب، وقد اشتركت بعدها في عدة أفلام شبابية، منهم “بحب السيما” مع الفنانة ليلى علوي، ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة سواء كانت السينمائية أو التلفزيونية، وكان من أشهرها مسلسل “لدواعي أمنية” مع الفنان ماجد المصري، كما قدمت فيلم “تراب الماس” مع الفنان آسر ياسين العام الماضي.