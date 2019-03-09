نخبة من المتحدثين وموضوعات مختلفة ضمن مؤتمر سلامة المرضى في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

كرم وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن ناصر بن لبدة، اليوم، المحاضرين والرعاة في مؤتمر سلامة المرضى بمحافظة محايل، والذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بمركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل عسير، وذلك برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري ومحافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران رئيس مجلس إدارة المؤتمر خالد بن عايض عسيري كلمة ثمن خلالها رعاية أمير منطقة عسير لهذا المؤتمر الهام وقال: كان الأمير تركي بن طلال داعمًا لنا بالرأي والتوجيه الدائمين، مشيرًا إلى أن منطقة عسير كان لها الشرف بإقامة مثل هذا المؤتمر الذي يتناول أحد أهم الموضوعات الصحية عالميًّا، وهي سلامة المرضى.

وأوضح عسيري خلال كلمته الشواهد على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من اهتمام بالشأن الصحي ومنها الجهود المتواصلة في سبيل الرفع من مستوى الخدمات الصحية وذلك من خلال محاكاة التجارب الدولية، والتصدر الدولي في عدد من الجوانب الصحية، والتي يأتي منها استضافة المملكة للاجتماع الوزاري الدولي لسلامة المرضى الأسبوع المنصرم، والذي يدل على ما تحظى به المملكة من إيمان دولي بالدور الريادي في مجال تعزيز الرعاية الصحية الآمنة.

وبعد ذلك ألقى الدكتور عبدالله قداح رئيس المؤتمر كلمة قدم خلالها شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، مبينًا أنه جاء اختيار محافظة محايل عسير لإقامة هذا المؤتمر انطلاقًا من رؤية أمير المنطقة، وهو أن تحظى جميع محافظات منطقة عسير بإقامة المؤتمرات والفعاليات التي تحظى بها مدينة أبها.

وأشار إلى أن المؤتمر الطبي لسلامة المرضى بمحافظة محايل، وسوف يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه نخبة من المتحدثين في مقدمتهم مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي، مضيفًا أن المؤتمر تكمن أهميته في قيمته النوعية وذلك من خلال أهدافه وموضوعاته ولمشاركة الأكاديميين والمختصين المهتمين في هذا المجال، ممن يشكلون قيمة علمية كبرى في سلامة المرضى، كما أنه يتناغم مع الرؤية السديدة لأمير منطقة عسير وهي العمل بروح الفريق الواحد.

وألقى مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي كلمة أوضح خلالها أن تنظيم المملكة للقمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى بمحافظة جدة الأسبوع الماضي يوضّح الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في دعم سلامة المرضى على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن سلامة المرضى تعد إحدى أهم أولويات منظومة الصحة لكونها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أنها تعد إحدى أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى.

وتابع هوساوي أن منطقة عسير الأعلى على مستوى المملكة في عدد المستشفيات الواقعة في النطاق الأخضر في تطبيق متطلبات معايير السلامة الأساسية ESR.

وفي نهاية الحفل كرم وكيل إمارة منطقة عسير المشاركين في المؤتمر من المحاضرين وشركاء النجاح الداعمين لإنجاح المؤتمر، كما كرم عددًا من الجهات الإعلامية الراعية.