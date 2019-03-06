نصراوي يدعم الفريق الأول بـ200 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

قدم محب نادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف 200 ألف ريال؛ مكافأة للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك نظير الفوز على الشباب بهدف دون رد.

وأعلن حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تسليم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مكافأة الفوز بعد المران الجماعي، اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، ثمن مجلس إدارة نادي النصر لـ عبدالعزيز بن أحمد بغلف هذه المباراة الداعمة وغير المستغربة من قبل محبي العالمي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في الفوز على نظيره الشباب في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد سجله المغربي عبدالرازق حمد الله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، يوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز التاسع بـ28 نقطة.