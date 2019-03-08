نصر الله يستجدي أتباعه: تبرعوا لحزب الله!

المواطن - متابعة

بدأت علامات الأزمة المالية تظهر على ميليشيا حزب الله الإرهابي، في وقت تواجه ميليشياته تبعات العقوبات الأمريكية على إيران وانضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر هذه الجماعة.

ودعا الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن نصر الله أتباعه إلى التبرع للحزب، اليوم الجمعة، قائلًا: إنه “في قلب معركة اقتصادية”.

وأردف نصر الله قائلًا: “العقوبات الحالية جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية على المقاومة. بنيتنا ستبقى متماسكة وسنعبر هذه الحرب”.

والأسبوع الماضي، أقرت بريطانيا قانونًا يضع حزب الله بفرعيه السياسي والعسكرية على لائحة المنظمات الإرهابية، ويقضي بمعاقبة أي جهة أو شخص يثبت تعامله مع هذه الميليشيات.

وكانت واشنطن زادت الضغط على حزب الله مؤخرًا، إذ فرضت عليه حزمًا من العقوبات فضلًا عن معاقبة داعمه الإقليمي، إيران.

وينخرط حزب الله في حرب عصابات في كلٍّ من اليمن وسوريا والعراق، بالإضافة إلى أنشطة إرهابية في عدد من الدول بتكليف من طهران، المؤسسة والراعية لهذه الميليشيات.