نصر حسين داي ضد الزمالك .. جروس في حيرة بين كهربا وأحداد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك المُقرر إقامتها في الجزائر، يوم غد الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الفريق الأبيض مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك غدًا، برصيد 8 نقاط، ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الجزائري من أجل حسم التأهل إلى منافسات الدور التالي.

ويسعى المدير الفني السويسري كريستيان جروس، لخطف هدف مبكر في مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك غدًا، لمواصلة مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، خاصة أن الفريق الجزائري سيُهاجم خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جمهوره.

ودخل جروس في حيرة شديدة بين الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وحميد أحداد، حيث ظهر النجم المغربي بمستوى مميزًا خلال مباراتي بيترو أتلتيكو الأنجولي وجورماهيا الكيني سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

واستغل حميد أحداد فرصة مشاركته بشكل أساسي خلال مباراتي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وخطف الأنظار بمستواه خاصة في المساندة الدفاعية التي يُقدما للاعب عبدالله جمعة.

وفي الوقت الذي تألقه فيه حميد أحد، يُعد كهربا لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الأبيض، ويُقدم مستوى مميزًا هجوميًا، بجانب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها، الأمر الذي يضع جروس في حيرة شديدة قبل مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك غدًا.

وأكدت وسائل الإعلام أن جروس استقر على تشكيل مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك الأساسي، إلا أنه لازال يُفاضل بين كهربا وأحداد، حيث من المتوقع أن يبدأ بلاعب ويجلس الآخر كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.