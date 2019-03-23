نقد شديد يُوجّه لـ رئيس الهلال .. والسبب؟

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي سلطان الزايدي نقدًا شديدًا للأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، بعد هجومه الأخير على لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكتب سلطان الزايدي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: جهل رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل باللوائح والأنظمة لا يليق بنادي بحجم الزعيم، ويُفترض قبل أن يُغرد أن يسأل الجهة القانونية في النادي عن المدة الزمنية التي يُفترض أن ترد فيها لجنة الانضباط والأخلاق على طلب الإدارة الهلالية.

وكان رئيس الهلال كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر تعقيبًا على رفض لجنة الانضباط لاحتجاج الهلال قائلًا: منذ 3 أيام أرسلنا عدة مرات نطلب من لجنة الانضباط “أسباب” رفض احتجاجنا؛ حتى نتمكن من الاستئناف على القرار، وحتى الآن لم تصلنا الأسباب، لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها، والتي من المفترض أصلًا أن تكون جاهزة وقت صدور القرار.

ويذكر أن لجنة الانضباط كانت رفضت احتجاج الهلال ضد الوحدة؛ بسبب إشراك الأخير للاعب محمد القرني خلال مباراة الهلال والوحدة في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.