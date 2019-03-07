نقص مخصصات بعض مستفيدي الضمان فما علاقة اللائحة الجديدة؟

المواطن - الرياض

شكا عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي من نقص مخصصاتهم لهذا الشهر، حيث أعاد البعض السبب إلى إسقاط دعم الغذاء والكهرباء عن بعض الفئات.

وقال المهتم بالشأن الضماني مرزوق العواد: الضمان نزل ناقصًا؛ لأنه تم البدء بتطبيق نظام اللائحة الجديدة والصادرة في شهر 3 عام 1440 والقاضي بعدم شمول أبناء المطلقة والمهجورة وأبنائها ببرامج دعم (الغذاء والكهرباء والمقطوعة)، ‏وإسقاط أبناء المطلقة والمهجورات وأبنائهن بعد مضي سنتين من استفادتهن للضمان.

وينتظر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضيح أسباب خصم المستحقات من بعض المستفيدين.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الخميس، إيداع مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رجب، شاملة بدل غلاء المعيشة ودعم الكهرباء.