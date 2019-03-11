نقطة تشعل صراع الصدارة بين قطبي عسير!

المواطن - الرياض

منذ انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والتنافس المحموم يتواصل بين قطبي منطقة عسير أبها وضمك، حتى توقف الفارق بينهما بعد نهاية الجولة الـ27 إلى نقطة واحدة؛ حيث يتصدر أبها بـ49 نقطة وضمك ثانيًا بـ48 نقطة، ويأتي ذلك قبل 11 جولة متبقية على نهاية الدوري الأطول تاريخيًّا من خلال وجود 20 فريقًا.

وانعكس التنافس الشرس والمثير بين الفريقين إيجابيًّا عليهما وخلق غيرةً حميدةً وتنافسًا شريفًا من خلال حرص كل فريق على البقاء ضمن دائرة المنافسة والمقاتلة على صدارة جدول الترتيب حتى أخر جولة، وسينعكس التنافس ولا شك بشكل أكبر في حالة صعودهما معًا للدوري الممتاز، وسيصبح “ديربي عسير” حديث الجماهير الرياضية في المملكة قاطبة.

“المواطن” دخلت على خط التنافس الكبير بين الناديين من خلال عمل مقاربة تتعلق بالمباريات الـ11 المتبقية للفريقين من باب عمل تخمين وتوقع لدى متابعي دوري الأولى عامة وجماهير الناديين خاصة: حول أيهما أوفر حظًّا للمواصلة وتحقيق بطاقة الصعود؛ ومن ثم الظفر بالصدارة والفوز بلقب الدوري الغالي.

مباريات أبها المتبقية:

13 مارس (المجزل) على أرضه

20 مارس (الوشم) خارج أرضه

27 مارس (العروبة) على أرضه

3 إبريل (الشعلة) خارج أرضه

10 إبريل (الجبلين) خارج أرضه

17 إبريل (جدة) خارج أرضه

24 إبريل (النهضة) على أرضه

30 إبريل (النجوم) خارج أرضه

5 مايو (نجران) على أرضه

11 مايو (القيصومة) خارج أرضه

16 مايو (الخليج) على أرضه

مباريات ضمك المتبقية:

12 مارس (النهضة) على أرضه

19 مارس (النجوم) خارج أرضه

26 مارس (نجران) خارج أرضه

2 إبريل (القيصومة) خارج أرضه

9 إبريل (الخليج) على أرضه

17 إبريل (الأنصار) على أرضه

22 إبريل (هجر) خارج أرضه

30 إبريل (الكوكب) على أرضه

5 مايو (الطائي) خارج أرضه

11 مايو (العين) على أرضه

16 مايو (العدالة) خارج أرضه