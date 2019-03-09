نماذج ناجحة وجوائز في وافيكس 2019 لمشاريع البيع على الخارطة

المواطن - واس

افتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم فعاليات منتدى ومعرض “وافيكس 2019” لمشاريع البيع على الخارطة في نسخته الثانية، الذي ينظمه برنامج البيع على الخارطة “وافي” والمقام في فندق هيلتون جدة خلال الفترة (9-11) مارس الجاري، بحضور ومشاركة دولة الامارات العربية المتحدة كضيف شرف، وعدد من المختصين، والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري داخل المملكة وخارجها.

وأوضح معالي وزير الإسكان ، في كلمته خلال حفل الافتتاح أن معرض ومنتدى “وافيكس” يقام بمدينة جدة بعد نسخته الأولى في مدينة الرياض، ليواصل المسيرة التي بدأتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية في التعريف بأنشطتها وبرامجها، مرحبًا بالدولة الضيف لنسخة هذا العام (الإمارات العربية المتحدة)، ومثمناً حضورها لمشاركة الرؤى والأفكار وتنسيق الجهود بين البلدين للخروج بنتائج وتوصيات مثمرة سيكون لها أثرها في تطوير نشاط البيع على الخارطة.

وأضاف: “خلال النسخة الأولى من المعرض تم استعراض العديد من النماذج الناجحة في مجال بيع الوحدات السكنية على الخارطة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فيما يستهدف المعرض في نسخته الحالية؛ التعريف بنماذج أخرى أثبتت نجاحها”.



وبين الحقيل، أن البيع على الخارطة كنشاط تطوير عقاري يُعد تجربة عالمية ثبت لدى العديد من الدول حول العالم نجاح تطبيقها وفاعليتها، لافتًا إلى تبني الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص منتجات البيع على الخارطة – المشروعات تحت الانشاء – من أجل تمكين المواطن من التملك بجودة عالية وسعر مناسب كأحد الخيارات المتعددة للدعم السكني الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – للمواطنين.

وقال معاليه: “نتطلع من خلال مثل هذه اللقاءات الاستفادة من تجارب من سبقنا في هذا المجال، وانعكاس هذه التجارب الناجحة على ما ننفذه في مشاريعنا الحالية والمستقبلية”.

وأضاف: خلال الفترة الماضية، ومنذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج “سكني” مطلع عام 2017 خطت الوزارة خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث وصل عدد المشاريع التي أطلقها البرنامج إلى أكثر من 69 مشروعاً توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى عشرات المشاريع التي رخص لها البرنامج على أراضي القطاع الخاص مما أتاح التنافس الإيجابي لتبني تطبيقات تقنيات البناء ودعم التوجه لتوطين مصانع إنتاج هذه التقنيات وبذلك رفع نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي لتحقيق أحد أهم أهداف المملكة 2030.

وحول المشاريع السكنية المرتبطة ببرنامج “سكني”، أكد الحقيل أن نجاح هذه المشاريع التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص مقرون بعدة عوامل رئيسة منها تحقيق هذه المشاريع لرضا المواطنين، والمحور الرئيسي فيها إضافة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات التي تُساعد على نمو هذه المشاريع، وسرعة إنجازها.

وحول برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” أشار معاليه إلى أن دور البرنامج “وافي” لا يقتصر على الترخيص ومتابعة المشاريع ونسبة إنجازها وجودتها بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على خلق مشاريع متميزة بجودة عالية، لافتا إلى ضرورة تفعيل القطاع العقاري بمختلف أشكاله وأدواته كونه قادرًا على تنشيط نحو 100 نشاط اقتصادي بشكل مباشر.

وشكر الحقيل برنامج “وافي” على إقامته المنتدى والمعرض وحرص فريق عمله على إثراء السوق العقارية بكل جديد

في هذا المجال، معربًا عن شكره لحضور الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة وجميع العارضين من شركات التطوير العقارية والمكاتب الهندسية والمحاسبية ومؤسسات التمويل الحاضرة في “وافيكس2019”.

من جانبه ألقى المشرف العام على التطوير العقاري رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني كلمة رحب فيها بالمشاركين في النسخة الثانية من “وافيكس”، مؤكدا أنها تحمل العديد من الملفات المهمة التي تخدم نشاط التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.

وأشاد الغزواني بتكامل مبادرات الوزارة بمختلف تخصصاتها من أجل تحقيق الاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة في تعدد الخيارات العقارية للمواطنين والسعي إلى رفع نسبة تملك المساكن مع المحافظة على الجودة والسعر المناسب تحقيقا لرؤية المملكة، مثمنا دور وزير الإسكان في دعم برنامج “وافي”.

من جانبه أوضح مدير عام الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن أن البيع على الخارطة يعد من أفضل نماذج التطوير العقاري على مستوى الإسكان، مبيناً أن عام 2007 شهد إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وبعد صدور قانون حساب الضمان؛ أُصدر قانونًا آخرًا يعنى بالتسجيل المبدئي، فيما تم إنشاء أنظمةً أخرى تختص فيها، مشيرًا إلى أن قوانين دبي وضعت أنظمةً حديثةً للبيع على الخارطة، لافتا إلى أن الدائرة في “وافيكس2019” ستقدم عرضًا لجميع البرامج الخاصة للبيع على الخارطة، معربًا عن شكره لوزارة الإسكان على الاستضافة.

من جهته أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات منتدى ومعرض “وافيكس2019” عن إطلاق جائزة أفضل مطور عقاري، لتكون حافزاً رائداً للوصول إلى أفضل مستويات تصميم وتنفيذ وتسويق مشاريع البيع على الخارطة، مبينا أنها ستمكن الاستفادة من قنوات التواصل المختلفة في نشر ثقافة “البيع على الخارطة”، وتحفيز الشركات على ابتكار المشاريع والآليات والأفكار وتطويرها وتشجيع المنشآت المختلفة على ابتكار برامج تساعد في البيع على الخارطة.

وستسهم الجائزة في تفعيل القرارات المتعلقة بتوفير السكن المناسب لكل فرد، وتفعيل دور الأبحاث والدراسات في مشاريع البيع على الخارطة والتشجيع على التوسع بها، وتكريم المنشآت والأفراد أصحاب الدور المميز في هذا النشاط العقاري.



وقام وزير الاسكان خلال الحفل بتكريم الرعاة المشاركين في معرض ومنتدى “وافيكس 2019″، تلى ذلك توقيع عدد من آليات البرامج التعاونية، شملت هيئة أبو ظبي للإسكان ودائرتي التخطيط العمراني والبلديات والأراضي والاملاك بمدينة دبي، إضافة إلى عقد اتفاقية بين برنامج “وافي” والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخرى مع المعهد العقاري السعودي.

عقب ذلك، دشن وزير الإسكان المعرض المصاحب للمنتدى الذي يجمع عددا من شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى المكاتب الهندسية والمحاسبية، ويتم خلاله عرض عدد من التجارب الدولية في مجال شراء وتملك الوحدات السكنية بنظام البيع على الخارطة “المشاريع تحت الإنشاء”، ويعرض فيه عددا من المنتجات العقارية المتنوعة، ويستعرض تجارب الشركات المحلية والإقليمية والتجربة الإماراتية.

يذكر أن المعرض يناقش غدًا عددًا من الموضوعات مع مختصين عقاريين عبر جلستين الأولى بعنوان “التخطيط العمراني وجودة الحياة وتكامل وسائل النقل العام مع المشاريع الإسكانية”، والثانية حول “الدور الحكومي في دعم قطاع الإسكان وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة” .