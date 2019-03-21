نهاية الشوط الأول .. الأخضر يخطف التقدم أمام الإمارات بهدف

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول من مباراته أمام منتخب الإمارات بالتقدم بهدف دون رد في إطار لقاء ودي يجمع بين المنتخبين على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وبدأ الأخضر الشوط الأول من المباراة بأداء متزن وحاول في أكثر من كرة الوصول لمرمى المنتخب الإماراتي.

وتمكن المهاجم عبد الفتاح آدم من إحراز الهدف الأول للأخضر السعودي في الدقيقة السابعة عشر عبر تصويبة صاروخية لم يتمكن حارس منتخب الإمارات من صدها بعدما ارتدت الكرة من دفاع الأبيض الإماراتي.

وسنحت فرصة للمنتخب الإماراتي بعد ذلك لإحراز هدف التعادل ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الخامسة والعشرين، لتظل شباك الحارس مصطفى ملائكة نظيفة.

وهدأ الأداء بين المنتخبين، حيث لم يتمكن الأخضر من تعزيز تقدمه بهدف آخر، ولم يتمكن منتخب الإمارات من تسجيل هدف التعادل.

ويذكر أن مباراة اليوم هي الأولى للمدرب يوسف عنبر والذي تولى تدريب الأخضر مؤقتًا في مباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ملخص الشوط الأول من مباراة #المنتخب_السعودي الأول أمام المنتخب الإماراتي الذي انتهى بتقدم الأخضر بهدف .#السعودية_الامارات pic.twitter.com/kbPXnVP4lP — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 21, 2019