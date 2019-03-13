نوال الكويتية تنضم إلى The Voice ولكن!

المواطن - متابعة

تخوض الفنانة نوال الكويتية تجربة جديدة بالانضمام إلى لجنة تحكيم برنامج The Voice حيث سيتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر بحسب تقارير صحافية، أن تنضم نوال الكويتية إلى برنامج The Voice، ولكن بنسخته الجديدة والتي تنطلق قريبًا وهي نسخة لاكتشاف مواهب الكبار بالسن، وستكون هذه النسخة هي الثالثة من البرنامج بعد “ذا فويس كيدز” و”ذا فويس” لفئة الشباب.

نوال الكويتية ولِدَت في 18 نوفمبر 1966، وتعتبر أحد أهم فنانين العالم العربي وساهمت في تطور الأغنية العربية والخليجية على وجه الخصوص كما شاركت في العديد من المهرجانات حول العالم ويعتبر اسمها مطلب في المهرجانات لشعبيتها الكبيرة، كما أنها تعتبر أحد أكثر المطربات غناء للحب، حيث إن جميع أغانيها طربية رومانسية عالية الإحساس وتتميز بغنائها على مقام الصبا، حيث إنها عازفة ناي ماهرة، وأيضًا أبدعت بالغناء على مقام البيات مثل (أنت طيب) ومقام الحجاز مثل (تهددني) و(أنا بخير).

وصدر للفنانة نوال الكويتية أول ألبوم في عام 1984، ومعروف عن المطربة نوال الكويتية أنها لا تضع اسم معين على ألبوماتها وتكتفي فقط بعبارة (نوال 96 نوال 98 و نوال 2000– وهكذا)، وقد سُئلت ذات مرّة عن السبب، فقالت إن جميع أغنيات ألبومها تعتز بها، ولذلك فإنها لا تفضل واحدة على أخرى، وتترك الألبوم بدون عنوان حتى لا تفرض على المستمع الكريم أغنية معينة، بل تجعله هو الذي يحدد.

وصدر للمطربة نوال الكويتية حتى الآن أكثر من 16 ألبوماً، كما صورت مجموعة من أغنياتها بطريقة الفيديو كليب، حيث إنها من أوائل الفنانين الذين تعاملت مع هذا الأسلوب الجديد في الأغنية العربية، وتعتبر من أوائل الفنانين الذين استخدموا تقنية 8D الصوت ثماني الأبعاد في طرح أغانيها.